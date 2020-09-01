16:25 01.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Возвращаемся к жесткому карантину: Степанов назвал условие

Несмотря на то, что многие политики и эксперты отмечают, что Украина не будет снова вводить жесткий карантин, несмотря на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, такая возможность все-таки существует.

Возвращаемся к жесткому карантину: Степанов назвал условие

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что страна все-таки может вернуться к жесткому карантину, если во всех без исключения регионах будет стремительно расти уровень заболеваемости на коронавирусную инфекцию, а заполненность коек для больных будет превышать 75%.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"Если мы говорим, чтобы вся страна вернулась к жесткому карантину, это означает, что во всех без исключения городах, областях у нас происходит стремительный рост количества больных COVID-19 - , заполняются койки более 75% или количество новых выявленных больных превышает все показатели. Мне кажется, что мы можем не допустить такой ситуации", - заявил министр.

Он отметил, что сейчас действующий адаптивный карантин – идеальное решение, ведь закрываются только те регионы, где ситуация с распространением коронавируса действительно самая тяжелая.

Напомним, что за последние сутки в Украине более 2000 случаев заражения коронавирусной инфекцией.


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