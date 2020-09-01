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В Минске ОМОН жестоко разгоняет студентов, которые собирают подписи за отставку Лукашенко

Сегодня, первого сентбря, студенты вышли на акцию протеста в Минске, которая связана с непринятием народа результатов президенстких выборов. Но ОМОН не дает возможность молодым людям выражать свою гражданскую позицию – начался жесткий разгон, а также избиения студентов. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на TYT.by.

В Минске ОМОН жестоко разгоняет студентов, которые собирают подписи за отставку Лукашенко

Стоит отметить, что ученики ВУЗов и преподаватели ряда минских учебных заведений во вторник, 1 сентября, вышли на мирную акцию протеста с требованием отставки действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Несогласные с результатами президентских выборов в Беларуси находятся у учебных корпусов, собирают подписи под петицией, которую планируют передать в Министерство образования для дальнейшего рассмотрения.

Около полудня стало известно, что силовики задерживают студентов возле площади Победы и главного корпуса БГУ.

Как сообщалось ранее, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что в государстве необходимо создать систему, которая не будет завязана на главе государства. Он рассказал о работе над третьим вариантом Конституции и отверг предложение оппозиции вернуться к варианту закона 1994 года.


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