В Минске ОМОН жестоко разгоняет студентов, которые собирают подписи за отставку Лукашенко

Стоит отметить, что ученики ВУЗов и преподаватели ряда минских учебных заведений во вторник, 1 сентября, вышли на мирную акцию протеста с требованием отставки действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Несогласные с результатами президентских выборов в Беларуси находятся у учебных корпусов, собирают подписи под петицией, которую планируют передать в Министерство образования для дальнейшего рассмотрения.

Около полудня стало известно, что силовики задерживают студентов возле площади Победы и главного корпуса БГУ.

Как сообщалось ранее, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что в государстве необходимо создать систему, которая не будет завязана на главе государства. Он рассказал о работе над третьим вариантом Конституции и отверг предложение оппозиции вернуться к варианту закона 1994 года.