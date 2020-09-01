Игра с огнем: Charlie Hebdo снова издает карикатуры на Мухаммеда

"Мы никогда не остановимся. Мы никогда не сдадимся", - написал директор еженедельника Лоран "Рис" Суриссо в редакционной статье, представленной французским СМИ во вторник.

Об этом пишет УРА-Информ.

Редакция опубликовала обложку специального еженедельника с карикатурами на Мухаммеда, посвященного теракту и судебному процессу над террористами, который считается крупнейшим судебным процессом над джихадистами с 2017 года.

Numéro spécial : Tout ça pour ça.



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👉 Un florilège des charognards du 7 janvier 2015

👉 Procès : la parole aux familles

👉 Sondage exclusif @IfopOpinion : la liberté d'expression c'est important, mais...



Disponible dès demain ! pic.twitter.com/NyiTmva6Kr — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) September 1, 2020

На пресс-конференции в понедельник министр внутренних дел Джеральд Дарманин заявил, что террористическая угроза на территории Франции остается "очень высокой". 8 132 человека были идентифицированы как радикальные террористы с документами о террористической радикализации (FSPRT).

Глава МВД подчеркнул, что террористический риск суннитского происхождения остается главной угрозой, с которой сталкивается Франция.

Ранее в Charlie Hebdo заявляли, что больше не будут рисовать Мухаммеда.