14:49 01.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100246382:labazovych

Игра с огнем: Charlie Hebdo снова издает карикатуры на Мухаммеда

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo во вторник представил обложку своего последнего номера, в котором повторно публикуются карикатуры на пророка ислама. В среду начинается судебный процесс над террористами, совместно ответственными за теракт против редакции газеты в январе 2015 года.

Игра с огнем: Charlie Hebdo снова издает карикатуры на Мухаммеда

"Мы никогда не остановимся. Мы никогда не сдадимся", - написал директор еженедельника Лоран "Рис" Суриссо в редакционной статье, представленной французским СМИ во вторник.

Об этом пишет УРА-Информ.

Редакция опубликовала обложку специального еженедельника с карикатурами на Мухаммеда, посвященного теракту и судебному процессу над террористами, который считается крупнейшим судебным процессом над джихадистами с 2017 года.

На пресс-конференции в понедельник министр внутренних дел Джеральд Дарманин заявил, что террористическая угроза на территории Франции остается "очень высокой". 8 132 человека были идентифицированы как радикальные террористы с документами о террористической радикализации (FSPRT).

Глава МВД подчеркнул, что террористический риск суннитского происхождения остается главной угрозой, с которой сталкивается Франция.

Ранее в Charlie Hebdo заявляли, что больше не будут рисовать Мухаммеда.


Поделиться

Читайте также:

  • Глава республики Чечня Рамзан Кадыров назвал бывшего главу компании ЮКОС Михаила Ходорковского врагом всех мусульман мира и своим личным врагом после того, как тот призвал журналистов публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда.
 
В ВУЗе Львова на продажу варят тяжелые наркотики Украинские клубы узнали соперников в квалификации Лиги Европы Курс доллара: чего ждать украинцам, экономист дал прогноз Лукашенко заговорил о предстоящей резне в Беларуси
Проишествия
  • 14:39 В ВУЗе Львова на продажу варят тяжелые наркотики
  • 13:52 В Житомирской области террористы подорвали колею по которой двигался поезд
  • 16:12 В Одессе на ЛГБТ марше из-за столкновений есть раненые
  • 15:23 Ефремов попросил судью исполнить "своё последнее желание"
  • 19:00 В Днепре мужчина взорвался в автомобиле
  • 18:54 Греческие самолеты над Средиземным морем были перехвачены Турцией
  • 16:23 В Умани произошли стычки между хасидами и местными жителями
  • 20:28 На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с соратниками Кивы: есть погибшие
  • 13:44 Стрелок из Крайстчерча осужден: беспрецедентный приговор
  • 18:13 В Киеве майор ВСУ сбил курсанток: состояние девушек тяжелое
  • 11:00 В Полиции сообщили, что задержали подозреваемого в поджоге машины журналистов "Схем"
  • 19:42 Спектакль на суде: на слушание дела Ефремова продают билеты за сотни тысяч рублей
  • 14:46 В Индии из-за рухнувшей пятиэтажки под завалами находится до 70 человек
  • 14:50 У Ефремова обнаружили алкоголизм и расстройство личности
  • 13:36 В Киеве установили первый уровень опасности: что нельзя делать жителям
  • 14:12 Дело Ефремова: потерпевшие увеличили сумму морального ущерба
  • 12:53 Талибы в Афганистане напали на спецназовцев: есть погибшие

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив