В Кремле назвали условие ввода войск в Беларусь

По словам Пескова, согласие Совета федерации не потребуется, потому что "это обязательства РФ, которые были ратифицированы парламентом".

"В данном случае мы не будем никак заниматься гипотетическими рассуждениями. Дело в том, что это ратифицированные российским парламентом договоры, которые предусматривают определенные обязательства РФ. Именно на эти обязательства ссылался президент Путин", - подчеркнул Песков.

Также он добавил, что в настоящее время речи об использовании этого резерва не идёт.

"Президент также всячески подчёркивал, что речь идёт только о крайней ситуации, о ситуации, когда экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Но сейчас мы видим, что положение дел под контролем, и поэтому сейчас нет смысла говорить об этом", - добавил Песков.

Ранее сообщалоьс, что бывший президент Польши Александр Квасьневский поделился своим мнением по поводу митингов в Беларуси, на которых люди требуют от Александра Лукашенко уйти в отставку.