В Кремле назвали условие ввода войск в Беларусь

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал вероятность ввода военных РФ в Беларусь. Как подчеркнул он в ходе общения с журналистами, на это не потребуется согласия Совета федерации РФ, передает УРА-Информ.
По словам Пескова, согласие Совета федерации не потребуется, потому что "это обязательства РФ, которые были ратифицированы парламентом".
"В данном случае мы не будем никак заниматься гипотетическими рассуждениями. Дело в том, что это ратифицированные российским парламентом договоры, которые предусматривают определенные обязательства РФ. Именно на эти обязательства ссылался президент Путин", - подчеркнул Песков.
Также он добавил, что в настоящее время речи об использовании этого резерва не идёт.
"Президент также всячески подчёркивал, что речь идёт только о крайней ситуации, о ситуации, когда экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Но сейчас мы видим, что положение дел под контролем, и поэтому сейчас нет смысла говорить об этом", - добавил Песков.
Ранее сообщалоьс, что бывший президент Польши Александр Квасьневский поделился своим мнением по поводу митингов в Беларуси, на которых люди требуют от Александра Лукашенко уйти в отставку.
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