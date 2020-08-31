16:48 31.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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У Лукашенко разрабатывают изменения в Конституции РБ

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что в государстве необходимо создать систему, которая не будет завязана на главе государства. Он рассказал о работе над третьим вариантом Конституции и отверг предложение оппозиции вернуться к варианту закона 1994 года. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на БелТА.

У Лукашенко разрабатывают изменения в Конституции РБ

"Я считаю, что несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко", — сказал Лукашенко во время рабочей встречи с главой Верховного суда Валентином Сукало.

Также глава Беларуси добавил, что внутри государства сейчас "много разговоров" о переустройстве общественно-политической системы.

Ранее сообщалось, что действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам запрещен въезд в Латвию из-за ситуации, которая накалилась после выборов в республике.


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