У Лукашенко разрабатывают изменения в Конституции РБ

"Я считаю, что несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко", — сказал Лукашенко во время рабочей встречи с главой Верховного суда Валентином Сукало.

Также глава Беларуси добавил, что внутри государства сейчас "много разговоров" о переустройстве общественно-политической системы.

Ранее сообщалось, что действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам запрещен въезд в Латвию из-за ситуации, которая накалилась после выборов в республике.