У Лукашенко разрабатывают изменения в Конституции РБ

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что в государстве необходимо создать систему, которая не будет завязана на главе государства. Он рассказал о работе над третьим вариантом Конституции и отверг предложение оппозиции вернуться к варианту закона 1994 года. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на БелТА.
"Я считаю, что несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко", — сказал Лукашенко во время рабочей встречи с главой Верховного суда Валентином Сукало.
Также глава Беларуси добавил, что внутри государства сейчас "много разговоров" о переустройстве общественно-политической системы.
Ранее сообщалось, что действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам запрещен въезд в Латвию из-за ситуации, которая накалилась после выборов в республике.
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