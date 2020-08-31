Лукашенко запретили въезд в Эстонию, Латвию, Литву

Действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам запрещен въезд в Латвию из-за ситуации, которая накалилась после выборов в республике. Об этом в понедельник, 31 августа, заявил латвийский МИД, передает УРА-Информ.
Немного позже стало известно, что Литва и Эстония присоединились к санкциям Латвии, запретив Лукашенко и ещё 29 чиновникам въезд на территорию республик.
Ограничительные меры вводятся против чиновников, которые ответственны за возможную фальсификацию результатов выборов и силовой разгон демонстрантов в Беларуси. Кроме Александра Лукашенко в список вошли:
-Виктор Лукашенко;
-Игорь Сергеенко;
-Максим Рыженков;
-Ольга Чуприс;
-Дмитрий Крутой;
-Геннадий Богдан;
-Лидия Ермошина;
-Вадим Ипатов;
-Елена Дмухайло;
-Светлана Кацубо;
-Игорь Плышевский;
-Олег Слижевский;
-Ирина Целиковец;
-Андрей Равков;
-Валерий Вакульчик;
-Иван Тертель;
-Иван Носкевич;
-Алексей Волков;
-Сергей Аземша;
-Андрей Смаль;
-Александр Конюк;
-Юрий Караев;
-Геннадий Казакевич;
-Александр Барсуков;
-Сергей Хоменко;
-Юрий Назаренко;
-Роман Мельник;
-Олег Шаблыко;
-Иван Кубраков.
Также стоит отметить, что Латвия, Эстония и Литва заявили о намерении ввести санкции против должностных лиц Беларуси накануне.
Как стало известно раее, Российская Федерация намерена воспользоваться ситуацией в Беларуси и увеличить свое экономическое влияние в этой стране.
Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг