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Лукашенко запретили въезд в Эстонию, Латвию, Литву

Действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам запрещен въезд в Латвию из-за ситуации, которая накалилась после выборов в республике. Об этом в понедельник, 31 августа, заявил латвийский МИД, передает УРА-Информ.

Лукашенко запретили въезд в Эстонию, Латвию, Литву

Немного позже стало известно, что Литва и Эстония присоединились к санкциям Латвии, запретив Лукашенко и ещё 29 чиновникам въезд на территорию республик.

Ограничительные меры вводятся против чиновников, которые ответственны за возможную фальсификацию результатов выборов и силовой разгон демонстрантов в Беларуси. Кроме Александра Лукашенко в список вошли:

-Виктор Лукашенко;

-Игорь Сергеенко;

-Максим Рыженков;

-Ольга Чуприс;

-Дмитрий Крутой;

-Геннадий Богдан;

-Лидия Ермошина;

-Вадим Ипатов;

-Елена Дмухайло;

-Светлана Кацубо;

-Игорь Плышевский;

-Олег Слижевский;

-Ирина Целиковец;

-Андрей Равков;

-Валерий Вакульчик;

-Иван Тертель;

-Иван Носкевич;

-Алексей Волков;

-Сергей Аземша;

-Андрей Смаль;

-Александр Конюк;

-Юрий Караев;

-Геннадий Казакевич;

-Александр Барсуков;

-Сергей Хоменко;

-Юрий Назаренко;

-Роман Мельник;

-Олег Шаблыко;

-Иван Кубраков.

Также стоит отметить, что Латвия, Эстония и Литва заявили о намерении ввести санкции против должностных лиц Беларуси накануне.

Как стало известно раее, Российская Федерация намерена воспользоваться ситуацией в Беларуси и увеличить свое экономическое влияние в этой стране.


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