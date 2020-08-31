11:57 31.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Экс-президент Польши: Лукашенко не повторит историю Януковича

Глава германской дипломатии Хайко Маас призвал российские власти в понедельник, 31 августа, прояснить дело Алексея Навального, активиста российской оппозиции, который, по словам врачей берлинской больницы, был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Экс-президент Польши: Лукашенко не повторит историю Януковича

Выступивший на Парижской конференции Хайко Маас заявил, что отношения ЕС с Россией нависают "черные тучи".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Министр объявил, что ЕС не будет следовать президенту США Дональду Трампу и его политике "Америка прежде всего" и будет продолжать оказывать давление на Россию, чтобы прояснить случай болезни Навального. Он призвал страны ЕС искать "международные решения".

В Париже Маас - гость встречи французских послов в Европе, созванной главой французской дипломатии Жан-Ивом Ле Дрианом. Германия председательствует в Совете ЕС вот уже шесть месяцев.

В пятницу Маас объявил, что Берлин готов ввести санкции против России, если выяснится, что российские службы стоят за попыткой отравить одного из самых важных лидеров антикремлевской оппозиции.

Также недавно была опубликована информация по поводу состояния здоровья Навального, который находится в больнице в Берлине.


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