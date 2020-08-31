азвано единственное условие, при котором выборы в Украине в октябре не состоятся

Главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программе "Факты недели" на телеканале ICTV рассказал, при каких условиях могут отменить выборы в Украине в отдельных регионах из-за ситуации с коронавирусом. Он отметил, что это случится только в случае введения Чрезвычайного положения.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Если не будет введено чрезвычайного положения, то выборы будут проведены, в том числе, в красной зоне. Мы сейчас уже наработали все рекомендации, в качестве примера брали выборы Польши, взяли их опыт", - отметим Ляшко.

Отметим, что президентские выборы в Польше прошли этим летом, там даже потребовалось два тури для определения победителя. Однако стоит отметить, что выборы в соседней стране проходили, когда был ощутимый спад. При этом сначала их перенесли, когда страна находилась на пике заболеваемости.

Напомним, что Анджей Дуда с минимальным перевесом все-таки выиграл выборы.