08:30 31.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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азвано единственное условие, при котором выборы в Украине в октябре не состоятся

Уже пятого сентября в Украине официально стартует избирательная компания перед местными выборами, которые запланированы на 25 октября. Однако учитывая ситуацию с распространением коронавирусной инфекции существует риск, что выборы могут не состояться.

азвано единственное условие, при котором выборы в Украине в октябре не состоятся

Главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программе "Факты недели" на телеканале ICTV рассказал, при каких условиях могут отменить выборы в Украине в отдельных регионах из-за ситуации с коронавирусом. Он отметил, что это случится только в случае введения Чрезвычайного положения.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Если не будет введено чрезвычайного положения, то выборы будут проведены, в том числе, в красной зоне. Мы сейчас уже наработали все рекомендации, в качестве примера брали выборы Польши, взяли их опыт", - отметим Ляшко.

Отметим, что президентские выборы в Польше прошли этим летом, там даже потребовалось два тури для определения победителя. Однако стоит отметить, что выборы в соседней стране проходили, когда был ощутимый спад. При этом сначала их перенесли, когда страна находилась на пике заболеваемости.

Напомним, что Анджей Дуда с минимальным перевесом все-таки выиграл выборы.


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