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В издании Nexta объяснили, почему протесты в Беларуси не дают результат

Среди участников масштабных акций протестов против результатов выборов президента ;в Беларуси существует "некоторое упадническое настроение", заявил создатель ведущего белорусского Telegram-канала Nexta Live Степан Путило. Об этом он рассказал в своем интервью для РБК, передает УРА-Информ.

В издании Nexta объяснили, почему протесты в Беларуси не дают результат

Также создатель издания считает, что это связано с тем, что масштабные протестные акции к желаемому эффекту пока не привели.

"Эйфория, протестное настроение, бодрость духа не могут продолжаться вечно. И это, конечно же, идет на спад, как и по любым графикам, законам психологии, это довольно предсказуемо. [Тем не менее] люди готовы к переменам, люди хотят перемен. И люди должны понимать, что в тех условиях, в которых сейчас Беларусь, при этом режиме, который 26 лет все-таки был на одном месте, это не дело одного дня. Польская Солидарность десять лет сражалась, хоть и другие условия были, но тоже немного благодаря этим забастовкам можем сравнить. Нужно просто продолжать сражаться, и победа в любом случае будет — когда, пока сказать сложно", — сказал Путило.

Ранее сообщалось, что в Беларуси следует провести независимые и честные выборы нового президента. При этом они должны пройти с привлечением независимых наблюдателей.


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