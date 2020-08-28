Зеленский сообщил, когда стоит ожидать встречи в нормандском формате

В то же время глава украинского государства очертил перспективы следующей встречи лидеров стран "Нормандского формата".

"Ожидаем встречи лидеров стран N4 ("Нормандской четверки", – ред.) после встречи наших советников. Мы очень хотим сохранить режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Делаем все, чтобы продвигаться вперед до окончания войны", - добавил Зеленский.

Ранее стало известно, что история с задержанием боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси – это спецоперация спецслужб Украины и Соединенных Штатов Америки. Также в Кремле добавили, что данная информация уже достоверно известна.