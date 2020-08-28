17:37 28.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский сообщил, когда стоит ожидать встречи в нормандском формате

Глава украинского государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Президент Украины поблагодарил высокого европейского чиновника за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сказано в сообщении Зеленского в Twitter, передает УРА-Информ.

Зеленский сообщил, когда стоит ожидать встречи в нормандском формате

В то же время глава украинского государства очертил перспективы следующей встречи лидеров стран "Нормандского формата".

"Ожидаем встречи лидеров стран N4 ("Нормандской четверки", – ред.) после встречи наших советников. Мы очень хотим сохранить режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Делаем все, чтобы продвигаться вперед до окончания войны", - добавил Зеленский.

Ранее стало известно, что история с задержанием боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси – это спецоперация спецслужб Украины и Соединенных Штатов Америки. Также в Кремле добавили, что данная информация уже достоверно известна.


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