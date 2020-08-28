17:53 28.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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В США заявили, что Беларусь должна провести честные выборы

В Беларуси следует провести независимые и честные выборы нового президента. При этом они должны пройти с привлечением независимых наблюдателей.

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Стивен Биген на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ, передает УРА-Информ.

В США заявили, что Беларусь должна провести честные выборы

"Во-первых, необходимо немедленно прекратить насилие против белорусов, а также освободить всех несправедливо задержанных. Во-вторых, народ Беларуси должен иметь возможность для самоопределения и выбрать своих лидеров путем действительно свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением", - заявил чиновник.

Также политик добавил, что для всего мира предельно ясно, что президентские выборы в Беларуси были сфальсифицированы.

"Соединенные Штаты твердо поддерживают право белорусов требовать от правительства соблюдения принципов и стандартов ОБСЕ относительно свободных и справедливых выборов и защиты прав человека", - отметил Биген.

В конце он добавил, что США не намерены контролировать или избирать судьбу белорусского народа.

Как стало известно ранее, в ФРГ выражают надежду, что Кремль не будет вводить свои войска на территорию Беларуси. Президент Российской Федерации Владимир Путин должен с уважением относиться к государственному суверенитету республики и не лезть туда со своим устоем.


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