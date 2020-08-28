17:31 28.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Меркель сделала заявление о войсках РФ в Беларуси

В ФРГ выражают надежду, что Кремль не будет вводить свои войска на территорию Беларуси. Президент Российской Федерации Владимир Путин должен с уважением относиться к государственному суверенитету республики и не лезть туда со своим устоем. Об этом в ходе своей пресс-конференции заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает немецкое издание t-online.de, передает УРА-Информ.

Меркель сделала заявление о войсках РФ в Беларуси

В ответ на вопрос местных журналистов о том, должна ли Германия вводить дополнительные санкции в отношении РФ из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального, канцлер заявила, что ограничения против российского Кремля уже введены.

Также она считает, что геополитический расклад вынуждает Германию вести переговоры с Россией.

"Я так не думаю (сказала Меркель в ответ на вопрос о новых санкциях против РФ, - ред.). Россия – геостратегический игрок, с которым мы должны говорить снова и снова, например насчет Сирии и Ливии. Мы уже ввели санкции в связи с конфликтом в Украине, и я также настаивала на суверенитете Беларуси в разговоре с президентом России", - отметила Федеральный канцлер.

Свою речь она завершила тем, выразив надежду на то, что созданное в России специальное подразделение внутренних войск не будет переброшено в республику Беларусь.

Как сообщалось ранее, все еще действующий, несмотря на многочисленные протесты, президент Беларуси Александр Лукашенко может обратиться к иностранным государствам для введения войск в РБ. Об этом заявил объявленный победителем президентских выборов Александр Лукашенко.


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