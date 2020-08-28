16:56 28.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Лукашенко рассказал, для чего взял в руки автомат

Все еще действующий, несмотря на многочисленные протесты, президент Беларуси Александр Лукашенко может обратиться к иностранным государствам для введения войск в РБ. Об этом заявил объявленный победителем президентских выборов Александр Лукашенко, передает УРА-Информ со ссылкой на БЕЛТА.

Лукашенко рассказал, для чего взял в руки автомат

"Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга. Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем", - говорит Лукашенко

По словам главы Беларуси, в этом случае страна может превратиться в театр военных действий, где "будут решаться не наши вопросы".

"Им (на Западе, - ред.) не Беларусь нужна. Беларусь - это трамплин, как обычно, в Россию. Только не так, как Гитлер группу армий Центр бросил на Москву. Технологии другие. Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку. Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией", - отметил Лукашенко.

Он также заявил о военной угрозе, которая якобы нависла над Беларусью.

"И то, что я вас напрягаю сейчас по поводу этих гусениц танков на территории Польши и Литвы, так слушайте, мы же не идиоты. Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда - 15-20 минут подлета до нашей территории. Для меня это как главнокомандующего - вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие. Я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать. А чего в этот момент начали разворачивать части НАТО у наших границ? Прямо у границы развернули учения. Что я должен делать? Я тоже развернул у границ части, половину армии привел в боевую готовность. Это недешево", - резюмировал он.

Также Лукашенко отметил, что в этой ситуации на фоне внешних угроз еще и вынужден держать определенный резерв военнослужащих с учетом общественно-политической обстановки.

"Это что, нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять", - добавил Лукашенко.

Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко заявил, что против белорусского государства на самом высоком уровне началась "дипломатическая бойня". Так лидер описал происходящие в стране протесты Сейчас идет определенный этап гибридной войны против Беларуси, рассказал Лукашенко во время совещания в Минске.


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