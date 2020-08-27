18:20 27.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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В Польше отреагировали на резкое высказывание Лукашенко

Польша отреагировала на "необоснованные обвинения властей Беларуси в сторону польского государства.

В МИД Польши в четверг, 27 августа, был вызван посол Беларуси. Об этом написал замминистра иностранных дел Польши Збигнева Рау - Марцин Пшидач на своей странице в Twitter, передает УРА-Информ.

В Польше отреагировали на резкое высказывание Лукашенко

По его данным, дипломата вызвали во внешнеполитическое ведомство на 15:00.

"В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Беларуси в адрес Польши сегодня… в МИД Польши был вызван посол Республики Беларусь", – отмечается в сообщении.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказал свое мнение, что на его страну давят соседи, и против нее ведется гибридная война.

Также гвсе еще действующий президент Беларуси рассказывал о заявлениях, в которых якобы говорится, что в случае распада Беларуси Гродненская область отойдет Польше. Президент добавил, что "они об этом уже в открытую говорят, спят и видят".

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин признался, что в России сформировали резерв из сотрудников правоохранительных органов, которых могут отправить в Беларусь.


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