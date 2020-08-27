В Польше отреагировали на резкое высказывание Лукашенко

По его данным, дипломата вызвали во внешнеполитическое ведомство на 15:00.

"В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Беларуси в адрес Польши сегодня… в МИД Польши был вызван посол Республики Беларусь", – отмечается в сообщении.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказал свое мнение, что на его страну давят соседи, и против нее ведется гибридная война.

Также гвсе еще действующий президент Беларуси рассказывал о заявлениях, в которых якобы говорится, что в случае распада Беларуси Гродненская область отойдет Польше. Президент добавил, что "они об этом уже в открытую говорят, спят и видят".

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин признался, что в России сформировали резерв из сотрудников правоохранительных органов, которых могут отправить в Беларусь.