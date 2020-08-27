В Польше отреагировали на резкое высказывание Лукашенко

Польша отреагировала на "необоснованные обвинения властей Беларуси в сторону польского государства.
В МИД Польши в четверг, 27 августа, был вызван посол Беларуси. Об этом написал замминистра иностранных дел Польши Збигнева Рау - Марцин Пшидач на своей странице в Twitter, передает УРА-Информ.
По его данным, дипломата вызвали во внешнеполитическое ведомство на 15:00.
"В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Беларуси в адрес Польши сегодня… в МИД Польши был вызван посол Республики Беларусь", – отмечается в сообщении.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказал свое мнение, что на его страну давят соседи, и против нее ведется гибридная война.
Также гвсе еще действующий президент Беларуси рассказывал о заявлениях, в которых якобы говорится, что в случае распада Беларуси Гродненская область отойдет Польше. Президент добавил, что "они об этом уже в открытую говорят, спят и видят".
Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин признался, что в России сформировали резерв из сотрудников правоохранительных органов, которых могут отправить в Беларусь.
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