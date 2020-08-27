У Тихановской отреагировали на угрозу Путина

"Высказываем сожаление, что по запросу действующего президента, который должен выступать гарантом Конституции, в Российской Федерации сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для их использования на территории Беларуси", - говорится в документе.

В Координационном совете также отметили, что происходящее в Беларуси является внутренним делом страны, при этом внешнее вмешательство в любой форме недопустимо, а проблемы внутреннего политического кризиса должны решаться исключительно в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами без внешнего вмешательства.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин признался, что в России сформировали резерв из сотрудников правоохранительных органов, которых могут отправить в Беларусь.