20:03 27.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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У Тихановской отреагировали на угрозу Путина

В Координационном совете белорусской оппозиции, созданном по инициативе кандидата в президенты 2020 Светланы Тихановской, оценили заявление президента РФ о возможности использования российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

Белорусские оппозиционеры подчеркнули, что формирование на территории РФ группировок для использования на территории Беларуси противоречит международному праву, говорится в заявлении совета. Об этом сообщает УРА-Информ.

У Тихановской отреагировали на угрозу Путина

"Высказываем сожаление, что по запросу действующего президента, который должен выступать гарантом Конституции, в Российской Федерации сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для их использования на территории Беларуси", - говорится в документе.

В Координационном совете также отметили, что происходящее в Беларуси является внутренним делом страны, при этом внешнее вмешательство в любой форме недопустимо, а проблемы внутреннего политического кризиса должны решаться исключительно в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами без внешнего вмешательства.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин признался, что в России сформировали резерв из сотрудников правоохранительных органов, которых могут отправить в Беларусь.


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