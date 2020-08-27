Тимошенко стало лучше: новая информация по поводу состояния здоровья политика

Так отмечается, что состояние здоровья Тимошенко улучшается, хотя болезнь пока полностью еще не отступила. Лидер "Батькивщины" продолжает лечение.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Женщина с косой.

"Юлия Владимировна, которая была подключена к аппарату ИВЛ при лечении коронавирусом, сейчас уже чувствует себя лучше, но болезнь ещё не отступила. Есть информация, что съезд БЮТ может пройти без лидера партии Юлии Тимошенко", - отмечает источник.

Отмечается, что съезд партии должен был пройти в начале следующего месяца, но на данный момент точной даты нет.

"Есть вероятность, что всё-таки дождутся выздоровления ЮВТ и съезд партии пройдет ближе к середине сентября. Под месседжем «победы ЮВТ на коронавирусом». Такой себе хитрый скрытый смысл", - отмечает телеграм канал.

Ранее мы сообщали, что в партии "Батькивщина" опровергли информацию, что Тимошенко подключали к аппарату ИВЛ.