Тимошенко стало лучше: новая информация по поводу состояния здоровья политика

Сегодня, 27 августа, появилась новая информация по поводу состояния здоровья лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которая ранее сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Так отмечается, что состояние здоровья Тимошенко улучшается, хотя болезнь пока полностью еще не отступила. Лидер "Батькивщины" продолжает лечение.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Женщина с косой.
"Юлия Владимировна, которая была подключена к аппарату ИВЛ при лечении коронавирусом, сейчас уже чувствует себя лучше, но болезнь ещё не отступила. Есть информация, что съезд БЮТ может пройти без лидера партии Юлии Тимошенко", - отмечает источник.
Отмечается, что съезд партии должен был пройти в начале следующего месяца, но на данный момент точной даты нет.
"Есть вероятность, что всё-таки дождутся выздоровления ЮВТ и съезд партии пройдет ближе к середине сентября. Под месседжем «победы ЮВТ на коронавирусом». Такой себе хитрый скрытый смысл", - отмечает телеграм канал.
Ранее мы сообщали, что в партии "Батькивщина" опровергли информацию, что Тимошенко подключали к аппарату ИВЛ.
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