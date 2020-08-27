Саакашвили прокомментировал свое возвращение в Грузию

Также Саакашвили уверяет, что он продолжит исполнять свои обязанности главы исполкома Нацсовета реформ.

"Конечно, я активно включился в грузинскую избирательную кампанию, потому что в Грузии, в отличие от Украины, в октябре проводятся национальные выборы".

Стоит отметить, что политик поблагодарил грузин, которые сделали его участником истории и строительства государства.

"Но когда я слышу о событиях в Грузии, то точно знаю, что мы можем жить намного лучше, и каждый грузин может быть гораздо богаче. И вместе у нас это получится. Я возвращаюсь",- написал он.

Также Саакашвили заявил, что Украина стала его вторым домом и всегда – со времен студенчества – была в его сердце.

"Сейчас, с высоты этих лет, знаю, как лучше служить своей стране. Как избежать ошибок, а ошибки, конечно же, были. Были и тяжкие ошибки. Но, Бог свидетель, я хотел наилучшего для своего народа. Хотел, чтобы мой народ жил лучше, гораздо богаче. И все же, с высоты этих лет, из-за допущенных ошибок, из-за того, что ничего не смог довести до конца, хочу извиниться перед вами всеми",- добавил Саакашвили.

Как сообщалось ранее, все еще действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против белорусского государства на самом высоком уровне началась "дипломатическая бойня". Так лидер описал происходящие в стране протесты Сейчас идет определенный этап гибридной войны против Беларуси, рассказал Лукашенко во время совещания в Минске.