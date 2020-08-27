Путин считает задержание боевиков Вагнера спецоперацией Украины и США

По словам лидера Российской Федерации, россияне ехали в другие страны на легальные заработки, однако они непонятным образом оказались на территории Беларуси.

"На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности", - утверждает Путин.

Арест наемников ЧВК Вагнера российский лидер считает операцией спецслужб Украины и США. В Кремле отметили, что это уже подтвержденная информация.

"Их просто заманили туда, перетащили через границу. Наши пограничники, кстати, их не пускали туда, но по поддельным документам их туда ввезли. Операция это украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно", - подчеркнул российский президент.

Как стало известно ранее, журналист Дмитрий Гордон узнал, что президент Беларуси Александр Лукашенко во время разговора с гарантом украинской Конституции Владимиром Зеленским дал обещание относительно выдачи задержанных членов частной военной компании Вагнера.