13:03 27.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Большие чистки в СБУ: стали известны подробности

В ближайшее время Службу Безопасности Украины ждет реформы. Президент Украины Владимир Зеленский еще в сентябре прошлого года говорил о них.

Большие чистки в СБУ: стали известны подробности

Заместитель главы комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Марьяна Безугла сообщила, что практически половина всего состава СБУ может попасть под сокращение. На данный момент максимальный предусмотренный штат спецслужбы составляет 31 тысячу сотрудников.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

"Сейчас идут еще дискуссии – будет максимальная численность 15 или 20 тысяч сотрудников. Но это вопрос, в первую очередь, бюджета, потому что реформа предусматривает увеличение денежного обеспечения сотрудников СБУ", - сказала замглавы комитета.

При этом она добавила, что сокращение коснется штабных структур, а не оперативного состава ведомства.

В тоже время, бывший замглавы СБУ Виктор Ягун сообщил, что сокращать будут сотрудников старше 55 лет. По его данным, таким сотрудникам "настоятельно рекомендуют" уже сейчас воспользоваться правом выхода на пенсию.

Ранее мы сообщали, что в Киеве найден мертвым следователь СБУ.


  
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