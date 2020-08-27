Большие чистки в СБУ: стали известны подробности

Заместитель главы комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Марьяна Безугла сообщила, что практически половина всего состава СБУ может попасть под сокращение. На данный момент максимальный предусмотренный штат спецслужбы составляет 31 тысячу сотрудников.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

"Сейчас идут еще дискуссии – будет максимальная численность 15 или 20 тысяч сотрудников. Но это вопрос, в первую очередь, бюджета, потому что реформа предусматривает увеличение денежного обеспечения сотрудников СБУ", - сказала замглавы комитета.

При этом она добавила, что сокращение коснется штабных структур, а не оперативного состава ведомства.

В тоже время, бывший замглавы СБУ Виктор Ягун сообщил, что сокращать будут сотрудников старше 55 лет. По его данным, таким сотрудникам "настоятельно рекомендуют" уже сейчас воспользоваться правом выхода на пенсию.

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