В Минске назвали условие начала ведения переговоров с Западом

Макей сообщает, что белорусские власти настроены на открытый диалог со странами Запада только при условии объективной оценки последних событий на территории Беларуси.

"Глава МИД Беларуси подчеркнул важность объективной, всесторонней оценки последних событий, заверив в готовности к конструктивному диалогу с зарубежными партнерами по данной теме без угроз и вмешательства во внутренние дела", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что от 15 до 20 человек должны быть включены в новый санкционный список ЕС за применение насилия против мирных демонстрантов и фальсификацию выборов в Беларуси, сообщил источник из ЕС во вторник (25 августа) на условиях анонимности.