В Минске назвали условие начала ведения переговоров с Западом

Власти Беларуси заявили, что готовы к переговорам с зарубежными партнерами касательно протестов, которые разразились в Беларуси в результате возможной фальсификации голосов избирателей на президентский выборах 2020 года. Однако для реализации таких мероприятий иностранные государства не должны вмешиваться во внутриполитический процесс РБ и угрожать режиму действующего президента страны Александра Лукашенко. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей в ходе переговоров со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, сообщает государственное информагентство белорусской республики Белта, передает УРА-Информ.
Макей сообщает, что белорусские власти настроены на открытый диалог со странами Запада только при условии объективной оценки последних событий на территории Беларуси.
"Глава МИД Беларуси подчеркнул важность объективной, всесторонней оценки последних событий, заверив в готовности к конструктивному диалогу с зарубежными партнерами по данной теме без угроз и вмешательства во внутренние дела", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что от 15 до 20 человек должны быть включены в новый санкционный список ЕС за применение насилия против мирных демонстрантов и фальсификацию выборов в Беларуси, сообщил источник из ЕС во вторник (25 августа) на условиях анонимности.
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