Тихановская рассказала, когда Лукашенко покинет президентский пост

Со словам лидера опозиции, белорусский народ устал от многолетнего правления Лукашенко. Он больше не вызывает доверие у своего народа. Ситуация в Беларуси сегодня является отражением деятельности политического режима, который действовал в стране на протяжении последних 26 лет.

"Но вопрос не в том, кто сегодня президент, это не имеет никакого значения. Важно, что белорусы больше не могут доверять Лукашенко, они его больше не хотят, вот и все. Он больше не легитимен. Это не случилось внезапно, это развивалось постепенно", - отметила Тихановская.

Политик добавила, что "все белорусы" требуют отставки действующего президента Александа Лукашенко и больше не боятся массовых репрессий со стороны нынешних властей. Оппозиция сделает все возможное, чтобы глава РБ покинул свой пост в результате массовых мирных политических акций и серии забастовок.

"Рано или поздно, он уйдет благодаря мирным манифестациям и забастовкам. Чем скорее, тем лучше", - резюмировала она.

В конце лидер беларусской оппозиции подчеркнула, что несмотря на то, что в данный момент мирных жителей агрессивно разгоняют с улиц и бьют дубинками, белорусы уже не так чувствуют страх, как раньше, и не позволят режиму проявлять свободу действий.

"Люди больше этого не позволят. Они знают, что отныне они не одни перед лицом репрессивной машины", - подчеркнула Светлана Тихановская.

Как ранее стало известно, власти Беларуси заявили, что готовы к переговорам с зарубежными партнерами касательно протестов, которые разразились в Беларуси в результате возможной фальсификации голосов избирателей на президентский выборах 2020 года. Однако для реализации таких мероприятий иностранные государства не должны вмешиваться во внутриполитический процесс РБ и угрожать режиму действующего президента страны Александра Лукашенко.