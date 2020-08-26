10:12 26.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Шведская армия ответила на действия России

На острове Готланд и в окружающих водах Балтийского моря шведская армия проводит учения, чтобы продемонстрировать свою силу. Это ответ на маневры ВМФ России и ситуацию в Беларуси.

Шведская армия ответила на действия России

Как сообщил во вторник Шведскому радио начальник штаба шведской армии Микаэль Байден, немедленно объявленные учения начались. "Они нацелены на усиление частей, которые дислоцируются на Готланде, и представление наших оборонных возможностей с моря, земли и воздуха", - сказал он.

Об этом пишет УРА-Информ.

По словам командующего шведскими вооруженными силами, военная операция является ответом на недавние учения российской армии в Балтийском море с участием десантных кораблей и авиации. Возросшая активность шведской армии также является ответом на тревожную ситуацию в Беларуси.

Байден отказался назвать количество войск, участвовавших в этой демонстрации силы, используя секретность.

По словам министра обороны Швеции Петера Хултквиста, цель военного присутствия вокруг Готланда – "показать, что Швеция осведомлена о происходящем в непосредственной близости и контролирует это".

"Это важный сигнал для России, а также информация о наших возможностях для партнеров по НАТО", - сказал он.

Ранее мы сообщали оВ  конфликте между Грецией и Турцией.


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