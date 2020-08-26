Шведская армия ответила на действия России

На острове Готланд и в окружающих водах Балтийского моря шведская армия проводит учения, чтобы продемонстрировать свою силу. Это ответ на маневры ВМФ России и ситуацию в Беларуси.
Как сообщил во вторник Шведскому радио начальник штаба шведской армии Микаэль Байден, немедленно объявленные учения начались. "Они нацелены на усиление частей, которые дислоцируются на Готланде, и представление наших оборонных возможностей с моря, земли и воздуха", - сказал он.
Об этом пишет УРА-Информ.
По словам командующего шведскими вооруженными силами, военная операция является ответом на недавние учения российской армии в Балтийском море с участием десантных кораблей и авиации. Возросшая активность шведской армии также является ответом на тревожную ситуацию в Беларуси.
Байден отказался назвать количество войск, участвовавших в этой демонстрации силы, используя секретность.
По словам министра обороны Швеции Петера Хултквиста, цель военного присутствия вокруг Готланда – "показать, что Швеция осведомлена о происходящем в непосредственной близости и контролирует это".
"Это важный сигнал для России, а также информация о наших возможностях для партнеров по НАТО", - сказал он.
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