11:52 26.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Мелания Трамп: Дональд снова станет президентом США

Во время основного выступления на второй день съезда Республиканской партии первая леди США изобразила своего мужа как искреннего политика, который ежедневно заботится об американцах. Мелания Трамп выразила уверенность в том, что нынешний президент США победит на ноябрьских выборах.

Мелания Трамп: Дональд снова станет президентом США

Участники республиканского съезда в течение двух дней жестко критиковали Джо Байдена и предупреждали, что его победа на выборах приведет страну к разорению.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Первая леди выступила по-другому. "Я не хочу тратить свое драгоценное время на нападения на другую сторону, потому что такая риторика только усугубляет разногласия в нашей стране", - сказала она.

Мелания Трамп утверждала, что Дональд Трамп - не традиционный политик, а настоящий человек, который всегда говорит то, что думает. "Дональд хочет, чтобы ваши семьи были безопасными и успешными, он хочет процветания для страны и не играет в политику", - добавила она.

Мелания Трамп выразила убежденность в том, что, вопреки проповедуемому мнению, американцы выберут Дональда Трампа. "В моем муже вы получите президента, который не перестанет за вас бороться", - подчеркнула она. Она также призвала к мирному характеру расово мотивированных демонстраций и к отказу от насилия.

Ранее сообщалось, что Джо Байден стал официальным соперником Трампа на выборах в США.


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