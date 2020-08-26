Мелания Трамп: Дональд снова станет президентом США

Участники республиканского съезда в течение двух дней жестко критиковали Джо Байдена и предупреждали, что его победа на выборах приведет страну к разорению.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Первая леди выступила по-другому. "Я не хочу тратить свое драгоценное время на нападения на другую сторону, потому что такая риторика только усугубляет разногласия в нашей стране", - сказала она.

Мелания Трамп утверждала, что Дональд Трамп - не традиционный политик, а настоящий человек, который всегда говорит то, что думает. "Дональд хочет, чтобы ваши семьи были безопасными и успешными, он хочет процветания для страны и не играет в политику", - добавила она.

Мелания Трамп выразила убежденность в том, что, вопреки проповедуемому мнению, американцы выберут Дональда Трампа. "В моем муже вы получите президента, который не перестанет за вас бороться", - подчеркнула она. Она также призвала к мирному характеру расово мотивированных демонстраций и к отказу от насилия.

Ранее сообщалось, что Джо Байден стал официальным соперником Трампа на выборах в США.