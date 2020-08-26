Эрдоган предупреждает Грецию: это дорога к гибели

В субботу ВВС и ВМС Турции провели совместные учения в Эгейском море. Греция заявила в воскресенье, что во вторник также проведет маневры в районе Крита. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил в понедельник, предупредив Афины, что они останутся одни, чтобы противостоять турецкому флоту, который также проведет военные учения возле Крита.

Об этом пишет УРА-Информ.

Официальный представитель правительства Греции Стелиос Пекас ответил, что его страна "ответит спокойно, с полной готовностью как на дипломатическом, так и на оперативном уровнях".

Напряженность между Турцией и Грецией обострилась более двух недель назад после того, как Анкара отправила исследовательское судно Oruc Reis с военным сопровождением для изучения морских ресурсов в водах Греции.

Афины ответили, отправив в этот район свои военные корабли и приведя армию в состояние боевой готовности. Франция также направила свои военные корабли и самолеты для участия в учениях с греческими войсками.

Ранее мы сообщали, что на ситуацию уже отреагировала Германия.