Кабмина меняет правила посещения Украины: граждан стран "красной зоны" не пустят в страну

В ведомстве отметили, что после принятия этого документа граждане стран, в которых коронавирусная инфекция нового типаВВ родом из китайского Уханя согласно критериям Кабмина распространен значительно, не будут пускать в Украину в течение 30 дней.

"Этот запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий", - отмечается в сообщении.

Также известно, что государствами со значительным распространением коронавирусной болезниВВ считаются те, в которых число активных случаев Covid-19 превышает 55 на 100 тысяч населения.

Как сообщалось ранее, губернатор Ваяна Костера заявил в понедельник, что из-за пандемии коронавируса иностранные туристы не смогут поехать на индонезийский остров Бали до конца 2020 года.