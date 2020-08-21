Трамп отреагировал на ситуация с Навальным в России

Как сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, Навальный был госпитализирован в Омске. Она подозревает, что Навальный был отравлен веществом, добавленным в его чай.

Об этом пишет УРА-Информ.

Врач оппозиционера Ярослав Ащихмин оценил, что его следует доставить в зарубежную клинику из омской больницы, где он находится в реанимационном отделении, потому что так будет легче определить причину заболевания.

Решение о возможном переводе Навального из Омска в другую больницу будет принято на медсовете, сообщили в управлении здравоохранения администрации Омской области.

Около года назад Навального госпитализировали в Москву с симптомами тяжелой аллергической реакции. Затем он был доставлен в больницу из-под стражи, где отбыл административное наказание. Тогда политик не исключил, что стал жертвой попытки отравления.

44-летний Навальный - юрист и активист оппозиции, автор популярного в России блога. Основанный им Фонд противодействия коррупции регулярно публикует материалы расследования коррупционных злоупотреблений в высших кругах правительства России.