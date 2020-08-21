Трамп отреагировал на ситуация с Навальным в России

Администрация США наблюдает за ситуацией, связанной с попыткой отравить Алексея Навального, одного из лидеров оппозиции в России, заявил в четверг, 20 августа, президент Дональд Трамп.
Как сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, Навальный был госпитализирован в Омске. Она подозревает, что Навальный был отравлен веществом, добавленным в его чай.
Об этом пишет УРА-Информ.
Врач оппозиционера Ярослав Ащихмин оценил, что его следует доставить в зарубежную клинику из омской больницы, где он находится в реанимационном отделении, потому что так будет легче определить причину заболевания.
Решение о возможном переводе Навального из Омска в другую больницу будет принято на медсовете, сообщили в управлении здравоохранения администрации Омской области.
Около года назад Навального госпитализировали в Москву с симптомами тяжелой аллергической реакции. Затем он был доставлен в больницу из-под стражи, где отбыл административное наказание. Тогда политик не исключил, что стал жертвой попытки отравления.
44-летний Навальный - юрист и активист оппозиции, автор популярного в России блога. Основанный им Фонд противодействия коррупции регулярно публикует материалы расследования коррупционных злоупотреблений в высших кругах правительства России.
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