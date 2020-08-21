Тихановская сообщила главное условие возвращения в Беларусь

Она сказала, что любит свою родину - Беларусь, и хочет туда вернуться.

"Я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности", - сказала она.

Ранее сообщалось, что власти Беларуси оценили ущерб, нанесенный в связи с протестами в стране, в не менее, чем 500 млн долларов. При этом также пострадала инвестиционная привлекательность и система зарубежного кредитования.