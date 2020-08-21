14:25 21.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Тихановская сообщила главное условие возвращения в Беларусь

Лидер белорусской оппозиции и главная соперница действующего президента государства Александра Лукашенко на выборах президента Светлана Тихановская рассказала, когда вернется в Беларусь. По ее словам, это произойдет, когда она будет чувствовать себя там в безопасности. Об этом она заявила на пресс-конференции, передает УРА-Информ.

Тихановская сообщила главное условие возвращения в Беларусь

Она сказала, что любит свою родину - Беларусь, и хочет туда вернуться.

"Я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности", - сказала она.

Ранее сообщалось, что власти Беларуси оценили ущерб, нанесенный в связи с протестами в стране, в не менее, чем 500 млн долларов. При этом также пострадала инвестиционная привлекательность и система зарубежного кредитования.


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