Тихановская сообщила главное условие возвращения в Беларусь

Лидер белорусской оппозиции и главная соперница действующего президента государства Александра Лукашенко на выборах президента Светлана Тихановская рассказала, когда вернется в Беларусь. По ее словам, это произойдет, когда она будет чувствовать себя там в безопасности. Об этом она заявила на пресс-конференции, передает УРА-Информ.
Она сказала, что любит свою родину - Беларусь, и хочет туда вернуться.
"Я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности", - сказала она.
Ранее сообщалось, что власти Беларуси оценили ущерб, нанесенный в связи с протестами в стране, в не менее, чем 500 млн долларов. При этом также пострадала инвестиционная привлекательность и система зарубежного кредитования.
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