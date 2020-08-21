Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкий ушел в отставку

О своем решение сообщил сам Холодницкий на своей странице в социальной сети Фейсбук. Он выложил фотографию с приказом о своем увольнении, который подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Об этом пишет УРА-Информ.

Холодницкий в своем посте рассказал, как возглавил САП, с чего все началось в 2015 году. Также он рассказал о результате работы своей команды

"За 5 лет объем установленных убытков по уголовным производствах составляет более 200 млрд. Грн. При этом САП и НАБ Украины удалось предотвратить ущерб на сумму около 50 млрд. Грн. Только за первое полугодие 2020 возвращено в бюджет 765 млн. Грн. Скамья обвиняемых лиц САП состоит из влиятельных политиков, народных депутатов и высших должностных лиц государства", - написал Холодницкий.

Также он поблагодарил все сотрудников за совместную работу.

"Сегодня могу с уверенностью сказать о том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины выполнят свою миссию", - добавил Холодницкий.

Ранее мы сообщали, что САП объявила подозрение главе Черновицкого облсовета Ивану Мунтяну.