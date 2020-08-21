Лукашенко винит США в подготовке протестов в Беларуси

По словам главы государства, белорусская сторона знает, чем этот центр занимается.

"…Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон – три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались", – заявил президент.

Также Лукашенко добавил, что европейцы все делают так, как говорят США.

"…Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться, и самолеты летать, это неслучайно", – добавил Лукашенко.

Как стало известно ранее, лидер белорусской оппозиции и главная соперница действующего президента государства Александра Лукашенко на выборах президента Светлана Тихановская рассказала, когда вернется в Беларусь.