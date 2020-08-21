14:40 21.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Лукашенко винит США в подготовке протестов в Беларуси

Действующий, но не признанный Европой, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в его стране готовили "эту заварушку", все планируют и направляют США, а европейцы – подыгрывают. Под Варшавой создан специальный центр, рассказал Лукашенко во время визита на агрокомбинат Дзержинский. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Белта.

Лукашенко винит США в подготовке протестов в Беларуси

По словам главы государства, белорусская сторона знает, чем этот центр занимается.

"…Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон – три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались", – заявил президент.

Также Лукашенко добавил, что европейцы все делают так, как говорят США.

"…Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться, и самолеты летать, это неслучайно", – добавил Лукашенко.

Как стало известно ранее, лидер белорусской оппозиции и главная соперница действующего президента государства Александра Лукашенко на выборах президента Светлана Тихановская рассказала, когда вернется в Беларусь.


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