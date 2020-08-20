В России уже заявляют, что Навальный выпивал до поздней ночи перед вылетом

Популярный российский Telegram-канал Mash, который имеет почти миллион подписчиков, отмечает, что Навальный перед вылетом употреблял алкоголь.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Накануне вылета в Москву Алексей Навальный употреблял алкоголь — об этом рассказали очевидцы. В больницу Алексей поступил с 0,2 промилле в крови. По неподтвержденным данным, Навальный выпивал до 2 часов ночи в деревне Кафтанчиково под Томском. Алкоголь в сочетании с другими препаратами (возможно, оксибутиратом) мог вызвать непредсказуемую реакцию", - заявил телеграм канал.

Стоит отметить, что оксибутиратом часто применяется в анестезии и отравиться им можно только после хронического использования.

В тоже время показатель в 0.2 промилле практически ничего не дает, ведь в таком состоянии даже позволяют управлять машиной.

В тоже время многие эксперты считает, что Навального отравили.