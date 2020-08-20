15:37 20.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100246210:labazovych

В России уже заявляют, что Навальный выпивал до поздней ночи перед вылетом

Начинает появляться все больше и больше подробностей о ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который находится в тяжелом состоянии в больнице.

В России уже заявляют, что Навальный выпивал до поздней ночи перед вылетом

Популярный российский Telegram-канал Mash, который имеет почти миллион подписчиков, отмечает, что Навальный перед вылетом употреблял алкоголь.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Накануне вылета в Москву Алексей Навальный употреблял алкоголь — об этом рассказали очевидцы. В больницу Алексей поступил с 0,2 промилле в крови. По неподтвержденным данным, Навальный выпивал до 2 часов ночи в деревне Кафтанчиково под Томском. Алкоголь в сочетании с другими препаратами (возможно, оксибутиратом) мог вызвать непредсказуемую реакцию", - заявил телеграм канал.

Стоит отметить, что оксибутиратом часто применяется в анестезии и отравиться им можно только после хронического использования.

В тоже время показатель в 0.2 промилле практически ничего не дает, ведь в таком состоянии даже позволяют управлять машиной.

В тоже время многие эксперты считает, что Навального отравили.


Поделиться

Читайте также:
 
Наконец-то: Android Auto подключится по беспроводной сети к любому смартфону Все идет по той же самой схеме - эксперт об отравлении Навального Коронавирус и погода: ученные рассказали, что имеет значение Дело Ефремова: потерпевшие увеличили сумму морального ущерба
Проишествия
  • 14:12 Дело Ефремова: потерпевшие увеличили сумму морального ущерба
  • 12:53 Талибы в Афганистане напали на спецназовцев: есть погибшие
  • 11:52 Во время поджога мусора женщина сгорела живьём
  • 10:39 Неизвестные сожгли автомобиль украинских журналистов программы "Схемы"
  • 14:38 В Беларуси людей пытают в СИЗО: украинские волонтеры показали доказательства
  • 13:14 В Индонезии "проснулся" вулкан, который выбрасывает облака пепла
  • 18:24 В Беларуси в офисы "Яндекса" и Uber ворвались неизвестные люди с оружием
  • 18:19 Демонстрации в Белоруси: в ООН сделали Минску предупреждение
  • 17:53 В Шотландии поезд сошел с рельс, есть жертвы
  • 14:11 Протесты в Беларуси: среди задержанных есть украинцы
  • 13:31 В Ливане не утихают протесты и после отставки правительства
  • 12:54 Дело Ефремова: Охлобыстин рассказал, что его кум жаждет быть наказан
  • 14:52 Уже третьи сутки не работают крупнейшие белорусские медиа
  • 14:26 В Беларуси с задержанными милиционеры обращаются "как со скотом"
  • 17:15 К бастующим в Беларуси предприятиям подгоняют автозаки и автобусы с ОМОНом
  • 13:43 Взрыв в Бейруте: увеличилось количество жертв
  • 15:38 Несколько десятков украинцев обратились за помощью в Бейруте

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив