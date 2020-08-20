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У Зеленского разъяснили позицию касательно кризиса в Беларуси

На Банковой видят прямую связь между позицией Украины в отношении конфликта в Беларуси и действиями незаконных вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Донбасса. В ОП заявили, что резкая реакция может обернуться очередной эскалацией на фронте и срывом мирных договоренностей. Об этом сообщили источники РБК-Украина в Офисе президента, говорится в материале "Поле для маневра: какую позицию займет Украина в отношении белорусского кризиса", передает УРА-Информ.

У Зеленского разъяснили позицию касательно кризиса в Беларуси

По данным источника, украинское государство находится в гораздо более уязвимой позиции, чем Европейский Союз, чем к примеру, Германия.

"У нас с одной стороны - Донбасс, с другой - Крым, с третьей - Молдова с Приднестровьем, а на севере - больше тысячи километров границы с Беларусью. И во всех случаях мы имеем дело с одним геополитическим игроком - Россия же позиционирует себя как фактического "менеджера" ситуации в Беларуси. Потому мы можем позволить себе меньше, чем может ЕС", - отметили в ОП.

Как стало известно ранее, в украинских дипломатических кругах уже обговаривают варианты развития событий по поводу решения Беларуси выдать боевиков с ЧВК "Вагнер" Российской Федерации, хотя среди них были и украинцы, которые воевали за так называемые ДНР и ЛНР на Донбассе.


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