У Зеленского разъяснили позицию касательно кризиса в Беларуси

По данным источника, украинское государство находится в гораздо более уязвимой позиции, чем Европейский Союз, чем к примеру, Германия.

"У нас с одной стороны - Донбасс, с другой - Крым, с третьей - Молдова с Приднестровьем, а на севере - больше тысячи километров границы с Беларусью. И во всех случаях мы имеем дело с одним геополитическим игроком - Россия же позиционирует себя как фактического "менеджера" ситуации в Беларуси. Потому мы можем позволить себе меньше, чем может ЕС", - отметили в ОП.

Как стало известно ранее, в украинских дипломатических кругах уже обговаривают варианты развития событий по поводу решения Беларуси выдать боевиков с ЧВК "Вагнер" Российской Федерации, хотя среди них были и украинцы, которые воевали за так называемые ДНР и ЛНР на Донбассе.