19:30 19.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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В Кремле оценили возможность ввода российских войск в Беларусь

Российская Федерация пока не намерена оказывать помощь Беларуси в военной сфере, так как в этом, по их мнению, на данный момент нет никакой потребности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости, передает УРА-Информ.

В Кремле оценили возможность ввода российских войск в Беларусь

По его словам, в Договоре о коллективной безопасности между РФ и Беларусью действительно прописаны пункты об обязательствах оказания военной помощи. Однако нормы действуют исключительно в том случае, если на страны осуществлено нападение извне. Сложившаяся ситуация не предусматривает предоставления Москвой военной помощи Минску, так как это внутренний конфликт государства.

Там действительно обязательства предусмотрены, но сейчас нет такой потребности. Собственно белорусское руководство говорит об этом", - утверждает Песков.

Также он добавил, что рассуждать о том, при каких обстоятельствах Россия может оказать Беларуси военную помощь, на данный момент нет никакого смысла.

"Исходим из того, что белорусы сами решат (ситуацию) в рамках правового поля, без вмешательства извне", - подчеркнул Песков.

Как сообщалось ранее, лидеры стран-участниц Европейского Союза официально отказались признавать результаты выборов президента Беларуси в 2020 году.


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