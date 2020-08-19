12:32 19.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Горбачёв назвал главную ошибку Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко допустил роковую ошибку в своем правлении. Он слишком поздно обратился за поддержкой к трудовым коллективам. Об этом рассказал бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью kp.ru, передает УРА-Информ.

Горбачёв назвал главную ошибку Лукашенко

По словам Михаила Горбачева, в прошлом он также пытался заручиться поддержкой работников государственных предприятий, однако своей цели ему достичь не удалось. Лукашенко еще и повременил с такой инициативой.

"Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно", - считает бывший глава СССР.

Последний руководитель Советского Союза утверждает, что решение покинуть свой пост для него было добровольным – политик не хотел, чтобы на территории страны произошла гражданская война.

"Ушел, но только чтобы избежать раскола и нашей внутренней войны", - сказал Горбачев, добавив, что такой шаг позволил избежать серьезнейшего кризиса.

Как сообщалось ранее, в Беларуси фонд солидарности собрал за несколько дней миллион евро пожертвований, которые планирую потратить на поддержку граждан, которые принимают участие в протестах и лишаются работы.


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