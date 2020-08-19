Горбачёв назвал главную ошибку Лукашенко

По словам Михаила Горбачева, в прошлом он также пытался заручиться поддержкой работников государственных предприятий, однако своей цели ему достичь не удалось. Лукашенко еще и повременил с такой инициативой.

"Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно", - считает бывший глава СССР.

Последний руководитель Советского Союза утверждает, что решение покинуть свой пост для него было добровольным – политик не хотел, чтобы на территории страны произошла гражданская война.

"Ушел, но только чтобы избежать раскола и нашей внутренней войны", - сказал Горбачев, добавив, что такой шаг позволил избежать серьезнейшего кризиса.

Как сообщалось ранее, в Беларуси фонд солидарности собрал за несколько дней миллион евро пожертвований, которые планирую потратить на поддержку граждан, которые принимают участие в протестах и лишаются работы.