Евросоюз определился с позицией по Беларуси

"Выборы не были ни справедливыми, ни свободными, и по этой причине результат этих выборов не может быть признан", – пояснила глава Германии.

Также политик добавила, что в ЕС решил ввести санкции против лиц, которые ответственны за насилие и фальсификации президентских выборов 2020 года в Беларуси.

Глава Евросовета в свою очередь заявил, что ЕС рассмотрит возможность включения Лукашенко в санкционный список по Беларуси.

Помимо этого, страны Европейского Союза готовы выделить дополнительно 53 миллиона евро помощи народу Беларуси, заверил глава Еврокомиссии.

Ранее стало известно, что в Российской Федерации прокомментировали президентские выборы в Беларуси, в которых по официальным данным победил Александр Лукашенко.