18:38 19.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100246188:Nataly

Евросоюз определился с позицией по Беларуси

Лидеры стран-участниц Европейского Союза официально отказались признавать результаты выборов президента Беларуси в 2020 году. Об этом 19 августа объявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам сегодняшнего чрезвычайного саммита глав стран ЕС в Брюсселе, передает УРА-Информ.

Евросоюз определился с позицией по Беларуси

"Выборы не были ни справедливыми, ни свободными, и по этой причине результат этих выборов не может быть признан", – пояснила глава Германии.

Также политик добавила, что в ЕС решил ввести санкции против лиц, которые ответственны за насилие и фальсификации президентских выборов 2020 года в Беларуси.

Глава Евросовета в свою очередь заявил, что ЕС рассмотрит возможность включения Лукашенко в санкционный список по Беларуси.

Помимо этого, страны Европейского Союза готовы выделить дополнительно 53 миллиона евро помощи народу Беларуси, заверил глава Еврокомиссии.

Ранее стало известно, что в Российской Федерации прокомментировали президентские выборы в Беларуси, в которых по официальным данным победил Александр Лукашенко.


Поделиться

Читайте также:
 
По всему миру циркулирует более заразная, но менее смертельная мутация коронавируса - эксперт British Airways отправляет все Boeing 747 на пенсию В России признали, чтобы выборы в Беларуси не были идеальными Министерство образование назвало тех, кто не сможет пойти в школу с первого сентября
Проишествия
  • 11:52 Во время поджога мусора женщина сгорела живьём
  • 10:39 Неизвестные сожгли автомобиль украинских журналистов программы "Схемы"
  • 14:38 В Беларуси людей пытают в СИЗО: украинские волонтеры показали доказательства
  • 13:14 В Индонезии "проснулся" вулкан, который выбрасывает облака пепла
  • 18:24 В Беларуси в офисы "Яндекса" и Uber ворвались неизвестные люди с оружием
  • 18:19 Демонстрации в Белоруси: в ООН сделали Минску предупреждение
  • 17:53 В Шотландии поезд сошел с рельс, есть жертвы
  • 14:11 Протесты в Беларуси: среди задержанных есть украинцы
  • 13:31 В Ливане не утихают протесты и после отставки правительства
  • 12:54 Дело Ефремова: Охлобыстин рассказал, что его кум жаждет быть наказан
  • 14:52 Уже третьи сутки не работают крупнейшие белорусские медиа
  • 14:26 В Беларуси с задержанными милиционеры обращаются "как со скотом"
  • 17:15 К бастующим в Беларуси предприятиям подгоняют автозаки и автобусы с ОМОНом
  • 13:43 Взрыв в Бейруте: увеличилось количество жертв
  • 15:38 Несколько десятков украинцев обратились за помощью в Бейруте
  • 13:50 Донецк сидит без воды: из-за повреждения водопровода отключены 43 тысячи человек
  • 12:58 Гордон раскрыл, что Лукашенко пообещал Зеленскому за задержание членов ЧВК Вагнера

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив