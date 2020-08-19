Евросоюз определился с позицией по Беларуси

Лидеры стран-участниц Европейского Союза официально отказались признавать результаты выборов президента Беларуси в 2020 году. Об этом 19 августа объявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам сегодняшнего чрезвычайного саммита глав стран ЕС в Брюсселе, передает УРА-Информ.
"Выборы не были ни справедливыми, ни свободными, и по этой причине результат этих выборов не может быть признан", – пояснила глава Германии.
Также политик добавила, что в ЕС решил ввести санкции против лиц, которые ответственны за насилие и фальсификации президентских выборов 2020 года в Беларуси.
Глава Евросовета в свою очередь заявил, что ЕС рассмотрит возможность включения Лукашенко в санкционный список по Беларуси.
Помимо этого, страны Европейского Союза готовы выделить дополнительно 53 миллиона евро помощи народу Беларуси, заверил глава Еврокомиссии.
Ранее стало известно, что в Российской Федерации прокомментировали президентские выборы в Беларуси, в которых по официальным данным победил Александр Лукашенко.
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