У Тихановской допускают привлечение Лукашенко к уголовной ответственности

Президент Беларуси Александр Лукашенко может быть привлечен к уголовной ответственности после того, как он покинет пост главы государства. Речь идет не только о Лукашенко – любой человек в случае доказательства его вины может столкнуться с аналогичной ситуацией. Об этом заявила представитель кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Ольга Ковалькова в эфире Эхо Москвы, передает УРА-Информ.
Она отметила, что не имеет значения, какой пост занимает человек, так как если он действительно совершил противозаконные действия, его должна ожидать ответственность за свои поступки.
"Если человек совершил преступление и его вина доказана, он должен быть подвергнут уголовной ответственности. Это критерий ко всем, независимо был ты президентом или являешься простым человеком. Поэтому если вина любого человека доказана и он совершил преступление, то он должен нести ответственность", - подчеркнула Ковалькова.
Стоит отметить, что согласно законодательству Беларуси, президент страны обладает неприкосновенностью в течение всего срока исполнения своих обязанностей.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Беларуси после президентских выборов, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
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