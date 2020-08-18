У Тихановской допускают привлечение Лукашенко к уголовной ответственности

Она отметила, что не имеет значения, какой пост занимает человек, так как если он действительно совершил противозаконные действия, его должна ожидать ответственность за свои поступки.

"Если человек совершил преступление и его вина доказана, он должен быть подвергнут уголовной ответственности. Это критерий ко всем, независимо был ты президентом или являешься простым человеком. Поэтому если вина любого человека доказана и он совершил преступление, то он должен нести ответственность", - подчеркнула Ковалькова.

Стоит отметить, что согласно законодательству Беларуси, президент страны обладает неприкосновенностью в течение всего срока исполнения своих обязанностей.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Беларуси после президентских выборов, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.