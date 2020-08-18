17:36 18.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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У Тихановской допускают привлечение Лукашенко к уголовной ответственности

Президент Беларуси Александр Лукашенко может быть привлечен к уголовной ответственности после того, как он покинет пост главы государства. Речь идет не только о Лукашенко – любой человек в случае доказательства его вины может столкнуться с аналогичной ситуацией. Об этом заявила представитель кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Ольга Ковалькова в эфире Эхо Москвы, передает УРА-Информ.

У Тихановской допускают привлечение Лукашенко к уголовной ответственности

Она отметила, что не имеет значения, какой пост занимает человек, так как если он действительно совершил противозаконные действия, его должна ожидать ответственность за свои поступки.

"Если человек совершил преступление и его вина доказана, он должен быть подвергнут уголовной ответственности. Это критерий ко всем, независимо был ты президентом или являешься простым человеком. Поэтому если вина любого человека доказана и он совершил преступление, то он должен нести ответственность", - подчеркнула Ковалькова.

Стоит отметить, что согласно законодательству Беларуси, президент страны обладает неприкосновенностью в течение всего срока исполнения своих обязанностей.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Беларуси после президентских выборов, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.


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