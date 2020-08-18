У Путина рассматривается военный сценарий по Беларуси - эксперт

Профессор политологии НаУКМА Алексей Гарань считает, что военный сценарий со стороны России в Беларуси может навредить самой РФ.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Очевидно, что у Путина рассматривается военный сценарий (по Беларуси - ред.). Как по мне, применение силы Россией будет контрпродуктивным для самой России, так как это вызовет антироссийские настроения в Беларуси. Пока таких настроений в целом нет. Белорусы протестуют против Лукашенко, но не против Евразийского, то есть ТаможенногоВ союза с Россией", - сказал он.

Он отметил, что будет военное подавление протестов, то в Беларуси будет все больше и больше симпатиков НАТО. В стране будут антироссийские настроения, как это было в Украине после аннексии Крыма.

"Тогда поддержка НАТО просто зашкалит", - считает политический эксперт.

Ранее эксперты отмечали, что ситуация в Беларуси напоминает Украину 2014.