Выборы в Украине могут перенести из-за коронавируса

Коронавирусная инфекция уже и так повлияла на различные и другие факторы жизни украинцев. Теперь же походу опасный вирус может отразиться и на местных выборах.

Главный санитарный врач стран Виктор Ляшко рассказал, что ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции может повлиять на проведение местных выборов, которые запланированы на октябрь 2020 года этого года.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"И если мы будем отмечать превышение … 50% территории будет в "красной зоне", то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", - отметил Ляшко.

В тоже время он отметил, что в этом вопросе Украина будет ориентироваться на Польшу, которая также должна была перенести президентские выборы из-за ситуации с коронавирусом.

"Их четкие рекомендации показали, что соблюдение противоэпидемических норм не влияет на увеличение случаев коронавируса", - сказал Ляшко.

При этом он добавил, что на данный момент очень сложно дать прогноз, пройдут ли местные выборы в Украине в октябре.

Ранее м сообщали, что за последние сутки в Украине зафиксировано почти 1500 новых случаев заражения коронавирусом.