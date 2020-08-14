13:57 14.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Тихановская вышла на связь и рассказала белорусам, как стоит действовать

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которую сейчас по всей стране называют победителем на выборах президента Беларуси 2020, сделала новое видеобращение к своему народу. Об этом сообщает УРА-Информ.

Тихановская вышла на связь и рассказала белорусам, как стоит действовать

Она поблагодарила всех своих сторонников, которые стоят за Беларусь, а не деспотичный режим Лукашенко. Также она отметила, что "ситуация критическая". При этом Тихановская призвала мэров всех белорусских городов организовать мирные массовые собрания 15 и 16 августа.

"Человеческая жизнь – это самое ценное. Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе. Давайте вместе защитим наш выбор", – заявила политик.

Как стало известно ранее, в Беларуси в знак протеста, а также для того, чтоб поддержать белорусский народ, написал заявление об увольнении начальника управления законодательства в правоохранительных и военной сферах главного государственно-правового управления администрации президента Александра Лукашенко Артем Проскалович.


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