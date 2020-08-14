Шпионская война в Чехии: и здесь российский след

Россиянин был арестован в июне, но Чешское радио только сейчас раскрыло дело.

Как сообщают журналисты радиостанции, чехи задержали гражданского сотрудника российского военного атташе в поселке Ричаны. Мужчина покупал большое количество финских боеприпасов для снайперской винтовки у известного торговца оружием на черном рынке.

Об этом пишет УРА-Информ.

Сделка была заключена во время обеда в ресторане теннисного клуба в Ричанах. Когда торговец и российский дипломат подошли к стоянке, чтобы переместить боеприпасы из одной машины в другую, их остановили.

Вскоре россиянин был освобожден из-за дипломатической неприкосновенности. Посольство России в Праге не протестовало против задержания, и дипломат был немедленно депортирован из Чехии.

Чешские власти тогда не сообщили СМИ о задержании россиянина. Однако теперь представители чешской полиции говорят, что покупка боеприпасов могла иметь какое-то отношение к отряду 29155, секретной группе ГРУ российской военной разведки, которая занимается саботажем и убийствами в странах Западной Европы. Подразделение прославилось в последние годы после серии атак, а также неудач.

Ранее в Чехии произошел еще один скандал с российским дипломатом.