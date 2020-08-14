14:08 14.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100246124:labazovych

Шпионская война в Чехии: и здесь российский след

Чешская контрразведка арестовала россиянина, который вскоре после этого исчез из Чехии. Россияне ответили ударом по чешской разведке в России

Шпионская война в Чехии: и здесь российский след

Россиянин был арестован в июне, но Чешское радио только сейчас раскрыло дело.

Как сообщают журналисты радиостанции, чехи задержали гражданского сотрудника российского военного атташе в поселке Ричаны. Мужчина покупал большое количество финских боеприпасов для снайперской винтовки у известного торговца оружием на черном рынке.

Об этом пишет УРА-Информ.

Сделка была заключена во время обеда в ресторане теннисного клуба в Ричанах. Когда торговец и российский дипломат подошли к стоянке, чтобы переместить боеприпасы из одной машины в другую, их остановили.

Вскоре россиянин был освобожден из-за дипломатической неприкосновенности. Посольство России в Праге не протестовало против задержания, и дипломат был немедленно депортирован из Чехии.

Чешские власти тогда не сообщили СМИ о задержании россиянина. Однако теперь представители чешской полиции говорят, что покупка боеприпасов могла иметь какое-то отношение к отряду 29155, секретной группе ГРУ российской военной разведки, которая занимается саботажем и убийствами в странах Западной Европы. Подразделение прославилось в последние годы после серии атак, а также неудач.

Ранее в Чехии произошел еще один скандал с российским дипломатом.


Поделиться

 
Белорусский оппозиционер: я писал письмо Зеленскому и Путину Диалог между Киевом и Минском: задержанных в Беларуси украинцев удалось освободить В Беларуси людей пытают в СИЗО: украинские волонтеры показали доказательства Тихановская вышла на связь и рассказала белорусам, как стоит действовать
Проишествия
  • 14:38 В Беларуси людей пытают в СИЗО: украинские волонтеры показали доказательства
  • 13:14 В Индонезии "проснулся" вулкан, который выбрасывает облака пепла
  • 18:24 В Беларуси в офисы "Яндекса" и Uber ворвались неизвестные люди с оружием
  • 18:19 Демонстрации в Белоруси: в ООН сделали Минску предупреждение
  • 17:53 В Шотландии поезд сошел с рельс, есть жертвы
  • 14:11 Протесты в Беларуси: среди задержанных есть украинцы
  • 13:31 В Ливане не утихают протесты и после отставки правительства
  • 12:54 Дело Ефремова: Охлобыстин рассказал, что его кум жаждет быть наказан
  • 14:52 Уже третьи сутки не работают крупнейшие белорусские медиа
  • 14:26 В Беларуси с задержанными милиционеры обращаются "как со скотом"
  • 17:15 К бастующим в Беларуси предприятиям подгоняют автозаки и автобусы с ОМОНом
  • 13:43 Взрыв в Бейруте: увеличилось количество жертв
  • 15:38 Несколько десятков украинцев обратились за помощью в Бейруте
  • 13:50 Донецк сидит без воды: из-за повреждения водопровода отключены 43 тысячи человек
  • 12:58 Гордон раскрыл, что Лукашенко пообещал Зеленскому за задержание членов ЧВК Вагнера
  • 12:24 Взорвавшаяся в Бейруте селитра принадлежала гражданину РФ: его разыскивают на Кипре
  • 11:38 Чистка канализации в Киевской области привела к гибели трех человек

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив