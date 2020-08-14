"Нам небезразлично": Зеленский призвал белорусские власти воздержаться от незаконных задержаний

Шестой президент украинского государства призвал белорусские власти категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия против мирных протестующих.

"Нам действительно небезразлично. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси", - подчеркнул глава Украины.

Также Зеленский добавил, что Беларусь всегда была добрым другом и партнером Украины.

"И для нас важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта. Чтобы Беларусь в дальнейшем развивалась и была демократическим, экономически сильным и независимым государством", - добавил гарант.

Как стало известно ранее, 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси опубликовала итоговые результаты президентских выборов в стране, которые состоялись девятого августа.