"Нам небезразлично": Зеленский призвал белорусские власти воздержаться от незаконных задержаний

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по поводу всплеска насилия на улицах Беларуси и массовых столкновений протестующих граждан с силовиками. Как написал глава государства в своем Facebook, для Украины важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта. Об этом сообщает УРА-Информ.
Шестой президент украинского государства призвал белорусские власти категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия против мирных протестующих.
"Нам действительно небезразлично. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси", - подчеркнул глава Украины.
Также Зеленский добавил, что Беларусь всегда была добрым другом и партнером Украины.
"И для нас важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта. Чтобы Беларусь в дальнейшем развивалась и была демократическим, экономически сильным и независимым государством", - добавил гарант.
Как стало известно ранее, 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси опубликовала итоговые результаты президентских выборов в стране, которые состоялись девятого августа.
Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг