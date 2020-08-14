16:42 14.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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"Нам небезразлично": Зеленский призвал белорусские власти воздержаться от незаконных задержаний

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по поводу всплеска насилия на улицах Беларуси и массовых столкновений протестующих граждан с силовиками. Как написал глава государства в своем Facebook, для Украины важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта. Об этом сообщает УРА-Информ.

Шестой президент украинского государства призвал белорусские власти категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия против мирных протестующих.

"Нам действительно небезразлично. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси", - подчеркнул глава Украины.

Также Зеленский добавил, что Беларусь всегда была добрым другом и партнером Украины.

"И для нас важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта. Чтобы Беларусь в дальнейшем развивалась и была демократическим, экономически сильным и независимым государством", - добавил гарант.

Как стало известно ранее, 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси опубликовала итоговые результаты президентских выборов в стране, которые состоялись девятого августа.


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