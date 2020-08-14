15:09 14.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Лукашенко прокомментировал слухи о его нахождении за границей

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию в стране и всеобщую забастовку касательно его правления. По его мнению, в Беларуси происходит попытки раскачивания трудовых коллективов. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на БЕЛТА.

Лукашенко прокомментировал слухи о его нахождении за границей

"Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли", - заявил Лукашенко в ходе совещания.

Также непризнанный народом глава Беларуси прокомментировал всеобщую забастовку, охватившую страну: "Если люди хотят работать - пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим".

По его мнению, если белорусские предприятия остановят работу, их место на рынке займут иностранные конкуренты.

"Людям надо сказать, что это единственный шанс у них спасти предприятие. Спасая предприятие, будешь кормить свою семью. На улице можно походить. Вон их, тысячами ходят. Можно присоединиться, походить. Но там денег если и дадут, то на два дня. Там некоторым приплачивают. Мы их знаем, мы показывали их. Ну на два дня дадут. А потом что?" - добавил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что граждане Украины Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина, которые позавчера были задержаны в Беларуси в ходе мирных протество населения Беларуси, уже были выпущены из СИЗО.


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