Белорусский оппозиционер: я писал письмо Зеленскому и Путину

Цепкало отметил, что писал письма в том числе Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину. Теперь же он объяснил свой поступок.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Я прекрасно отдаю себе отчет, что мы исходим из национальных интересов Беларуси. Что касается письма Путину, надо понимать, что я написал и Зеленскому, и Меркель, и Дуде, и Трампу, и еще 30 лидерам европейских стран. Я не просил вмешиваться во внутренние дела республики. Просил только требовать от Лукашенко проведения свободных демократических выборов, где каждый был бы убежден в их результатах. Ничего больше в этих письмах не содержалось", — сказал он.

В тоже время он добавил, что его разочаровал поступок президента Российской Федерации, который уже поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.

Цепкало считает, что Лукашенко не победил, а сфальсифицировал выборы, украв голоса у белорусов.

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