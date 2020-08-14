09:03 14.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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13-летняя дочь российского политика за год "заработала" 10 млн рублей

Весьма солидные деньги зарабатывают дети российских чиновников, несмотря на то, что они еще даже несовершеннолетние.

13-летняя дочь российского политика за год

Так дочь губернатора Рязанской области Николая Любимов за прошедший год заработала десять миллионов рублей. В тоже время ее отец Любимов указал в своей декларации за прошлый год 4,3 миллиона рублей дохода. Его жена за год сумела заработать 1,8 млн рублей. То есть дочь принесла в семью самый больший доход за год. Она заработала в год в 2,5 раза больше, чем ее отец.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Медузу.

Пресс-секретарь губернатора Денис Арапов рассказал, как дочь Любимова заработала такие деньги в столь юном возрасте. Он отметил, что получила от продажи недвижимости, которой владела.

В 2018 году губернатор Рязанской области указал в своей декларации, что его дочери на двоих владеют тремя квартирами (43, 68 и 153 кв.м), а также нежилым помещением и гаражом. Не уточняется, какую именно недвижимость продала одна из дочерей Любимова.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал журналистам, что одной из его дочерей дважды ввели первую зарегистрированную в мире вакцину от коронавирусной инфекции.


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