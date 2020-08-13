14:27 13.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100246091:Nataly

Угроза войны: Греция возобновила буровые работы вопреки договору с Турцией

Отношения Греции и Турции вновь накалились. По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Афины не прекратили операции в Восточном Средиземноморье несмотря на договоренность с Анкарой. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Угроза войны: Греция возобновила буровые работы вопреки договору с Турцией

Стоит отметить, что речь идет о разведке и добыче энергоресурсов. Эрдоган утверждает, что Греция возобновила буровые работы вопреки договору с Турцией.

В начале июня турецкое правительство приняло решение "защищать интересы государства" на континентальном шельфе Кипра: Анкара хочет продолжить геологоразведку "вопреки враждебным действиям некоторых государств".

Побережье в Восточном Средиземноморье — очаг напряженности между странами-членами ЕСВВВ Кипром и Грецией с одной стороны и Турцией — с другой. Последняя неоднократно призывала к совместной разработке месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, в Анкаре допускали и сотрудничество с Москвой. В споры о разделе энергоносителей также вовлечены Египет и Израиль.

Противоречия между государствами возникли еще в далеком в 1974 году, когда на Кипре произошел государственный переворот с целью аннексии острова Грецией. Тогда Турция ввела войска на север Кипра, и на занятой территории провозгласила Кипро-турецкое федеративное государство, переименованное впоследствии в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Остальная часть острова в данный момент находится под контролем правительства Республики Кипр.

Ранее сообщалось, что боевики увеличили количество провокаций в направлении украинских военнослужащих на Донбассе. По сравнению с предыдущими сутками количество обстрелов увеличилось.


Поделиться

Читайте также:
 
Зеленский призвал граждан Украины не ездить в Беларусь На Испанию напал новый вирус: 16 человек уже госпитализированы Лукашенко должен остаться - неожиданная реакция "Слуги Народа" Как правильно выбрать лучшие ролики для девочки
Проишествия
  • 18:24 В Беларуси в офисы "Яндекса" и Uber ворвались неизвестные люди с оружием
  • 18:19 Демонстрации в Белоруси: в ООН сделали Минску предупреждение
  • 17:53 В Шотландии поезд сошел с рельс, есть жертвы
  • 14:11 Протесты в Беларуси: среди задержанных есть украинцы
  • 13:31 В Ливане не утихают протесты и после отставки правительства
  • 12:54 Дело Ефремова: Охлобыстин рассказал, что его кум жаждет быть наказан
  • 14:52 Уже третьи сутки не работают крупнейшие белорусские медиа
  • 14:26 В Беларуси с задержанными милиционеры обращаются "как со скотом"
  • 17:15 К бастующим в Беларуси предприятиям подгоняют автозаки и автобусы с ОМОНом
  • 13:43 Взрыв в Бейруте: увеличилось количество жертв
  • 15:38 Несколько десятков украинцев обратились за помощью в Бейруте
  • 13:50 Донецк сидит без воды: из-за повреждения водопровода отключены 43 тысячи человек
  • 12:58 Гордон раскрыл, что Лукашенко пообещал Зеленскому за задержание членов ЧВК Вагнера
  • 12:24 Взорвавшаяся в Бейруте селитра принадлежала гражданину РФ: его разыскивают на Кипре
  • 11:38 Чистка канализации в Киевской области привела к гибели трех человек
  • 10:47 Мнимое перемирие на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала более 250 нарушений
  • 18:55 В центре Киева образовался 10-метровый "гейзер"

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив