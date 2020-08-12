Зеленский обманул всех украинцев: эксперт считает, что страной вместо него управляют иностранцы

Известный журналист Александр Кучеров считает, что Владимир Зеленский является только официантом в руках иностранных манипулятор. Именно поэтому он обманул украинских граждан, которые голосовали за него на последних выборах.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на 112 Украина.

"Зеленский обманул нас всех со своей командой. Он заставил поверить в то, что в люди придет "человек из народа". И он якобы принесет стране процветание. Нам продали красивую мечту о том, что мир на Донбассе наступит уже скоро, а пенсионеры будут получать выплаты как в Европе и многое другое. Мы смотрели на Голобородько и думали, что он будет президентом от народа. Спустя полтора года выяснилось, как же мы все ошибались", — считает Кучеров.

При этом он добавил, что страной правят иностранцы, а Зеленский является только их официантом. Он отметил, что Зеленский так и никого не посадил, а ситуация на Донбассе не меняется.

Ранее мы сообщали, что Кремль придумал новый статус для так называемых ЛНР и ДНР.