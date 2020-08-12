В Ливане не утихают протесты и после отставки правительства

Стоит отметить, что буквально через несколько часов после того, как ливанская власть объявила об отставке, у здания парламента вспыхнули столкновения, сотрудники правоохранительных органов вынуждены были применить против демонстрантов слезоточивый газ.

По предварительным заключениям, такой огромный и разрушительный взрыв вызвала аммиачная селитра, которая в течение шести лет хранилась в порту Бейрута без соблюдения надлежащих мер безопасности.

Взрывная волна нанесла огромный вред большей части города, напрочь снесла порт, который был важной частью инфраструктуры ливанского государства.

Ливан еще до взрыва боролся с небывалым экономическим кризисом, многие люди в стране находятся за чертой бедности.

Граждане сейчас требуют полного пересмотра политической системы, которую они обвиняют в коррупции и безответственном управлении своей страной.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб назвал одной из причин масштабного взрыва коррумпированность правительства, которое годами избегает ответственности, при этом грабя страну. Он вступил в должность в январе при поддержке шиитского движения «Хезболла» и его союзников после отставки предыдущего правительства Ливана.

Диаб заявил о том, что будет следовать воле людей, которые требуют привлечь к ответственности лиц, виновных в катастрофе.

Однако, эксперты считают, что отставка правительства вряд ли решит проблемы в Ливане, ведь экономическая ситуация в стране только ухудшается, а человеческий гнев не угасает, ведь многие лишились близких и работы.

Ранее стало известно, что взрыв произошел во вторник, 4 августа, на складах порта Бейрута, где аммиачная селитра хранилась несколько лет без необходимых мер безопасности. Взрыв был настолько сильным, что его услышали на Кипре, в 240 км от Бейрута.