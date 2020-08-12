В ЕС выступили с жесткой инициативой против режима Лукашенко

Группа из 23 депутатов Европейского парламента подписала обращение к руководству ЕС с призывом ввести санкционный режим против политиков и чиновников режима президента Беларуси Александра Лукашенко по причине фальсификации народного изъявления и репрессий на территории страны. Об этом в микроблоге Twitter написал литовский депутат Европарламента Петрас Ауястрявичус, передает УРА-Информ.
В написанном письме сказано, что евродепутаты не признают легитимность президентских выборов в Беларуси, которые состоялись 9 августа текущего года. По их мнению, официальный Минск перешел грани дозволенного.
"Белорусский режим пересек красную линию, применив беспрецедентное насилие и ограничительные меры против белорусских граждан, которые требуют свободы и демократических преобразований", - сказано в заявлении.
Также депутаты считают, что против руководства Беларуси должны быть введены санкции мирового масштаба, ведт терроризм в отношении мирных граждан - табу.
"Мы настоятельно призываем руководство ЕС применить целенаправленные санкции против всех лиц, виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях", - говорится в обращении парламентариев.
Также в Европарламенте добавили, что санкции должны затронуть высокопоставленных чиновников Беларуси, членов их семей, чиновников среднего уровня и сотрудников белорусского Центризбиркома, а также всех, кто виновен в избиении мирного населения.
Стоит отметить, что санкции могут включать запрет на въезд в страны Европейского Союза, заморозку всех активов и должны действовать до тех пор, пока в Беларуси не пройдет свободное народное волеизъявление на выборах.
Помимо этого, евродепутаты призывают к пересмотру двусторонних отношений с Беларусью и просят прекратить все переговоры о сотрудничестве.
Письмо было подписано 23 европарламентариями, среди которых Радослав Сикорский, Виола фон Крамон-Таубадель, Анна Фотыга и другие депутаты.
Как стало известно ранее, вечером во вторник сотрудники ОМОНа избили команду BBC и портала Onliner в Минске. Многие журналисты были задержаны, было уничтожено их оборудование, а также у них забрали карточки с записями и фотографиями. Однако участников митингов во вторник было меньше, чем в предыдущие дни.
Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг