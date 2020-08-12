Путина поймали на распространении фейков: в очередной раз соврал

Кандидат медицинских наук Федор Лапий прокомментировал громкое заявление президента России Владимира Путина о том, что Российская Федерация первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. При этом глава России добавил, что его дочери уже сделали прививку.
Федор Лапий отмечает, что создать вакцину не является проблемой, однако главной загвоздкой будут клинические испытания, которые требуют очень длительного времени.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.
"Если говорить конкретно о выступлении президента страны-агрессора – много фейковых сообщений от России мы уже получали о том, что российских войск нет на Донбассе, и о том, что они не страна-агрессор, и что это гражданская война. Я скептически отношусь к заявлениям о создании вакцины в России, не столько о создании, сколько к тому, что она была надежно исследована, эффективность нельзя исследовать за месяц", - сказал врач.
Он отметил, что на все процессы: создания, схема вакцинации и тестирование уходит как минимум год. Поэтом на вакцину от коронавирусной инфекции нужно будет ждать минимум до 2021 года. В
Ранее Путин похвастался, что его дочери ввели нашумевшую вакцину от коронавируса.
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