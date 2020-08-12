Путина поймали на распространении фейков: в очередной раз соврал

Федор Лапий отмечает, что создать вакцину не является проблемой, однако главной загвоздкой будут клинические испытания, которые требуют очень длительного времени.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Если говорить конкретно о выступлении президента страны-агрессора – много фейковых сообщений от России мы уже получали о том, что российских войск нет на Донбассе, и о том, что они не страна-агрессор, и что это гражданская война. Я скептически отношусь к заявлениям о создании вакцины в России, не столько о создании, сколько к тому, что она была надежно исследована, эффективность нельзя исследовать за месяц", - сказал врач.

Он отметил, что на все процессы: создания, схема вакцинации и тестирование уходит как минимум год. Поэтом на вакцину от коронавирусной инфекции нужно будет ждать минимум до 2021 года. В

Ранее Путин похвастался, что его дочери ввели нашумевшую вакцину от коронавируса.