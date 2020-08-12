Протесты в Беларуси: среди задержанных есть украинцы

Во время масштабных протестов в Беларуси, которые стартовали из-за выборов нового президента государства, избили украинского фотокорреспондента и задержали 9 граждан Украины. Журналиста уже выписали из больницы. Об этом сообщает УРА-Информ, ссылаясь на пресс-службу Министерства иностранных дел.
По данным украинского МИД, граждане Украины были задержаны в городе Витебск. Причина - "административные правонарушения".
"По информации посольства Украины в Беларуси, по состоянию на 9:00 12 августа известно о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, который с незначительными медицинскими повреждениями был доставлен в одно из медицинских учреждений", - отмечается в сообщении ведомства.
В текущий момент посольство продолжает проверку и отслеживание ситуации и в случае появления новых данных будет информировать дополнительно.
Как сообщалось ранее, 11 августа возле станции метро "Пушкинская" в Минске участники акции протеста соорудили стихийный мемориал, туда люди приносили цветы, чтобы почтить память первой официальной жертвы митингов в стране.
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