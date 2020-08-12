14:43 12.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Один из лидеров оппозиции в Беларуси: сотрудники нашего КГБ способны буквально на все

Один из лидеров оппозиции в Беларуси Анатолий Лебедько рассказал, что основным элементом шантажа белорусских спецслужб против бывшего кандидата на президентских выборах Светланы Тихановской был ее муж, который находился под стражей.

Один из лидеров оппозиции в Беларуси: сотрудники нашего КГБ способны буквально на все

Во вторник, 11 августа, белорусские власти вынудили Тихановскую покинуть страну. Соперник Александра Лукашенко нашел убежище в Литве.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на RMF FM.

"В нашем КГБ есть специалисты мирового уровня по шантажу. Они способны буквально на все. В том числе и в отношении семьи", - говорит Анатолий Лебеденко. По словам активиста белорусской оппозиции, Тихановская была допрошена сотрудники КГБ.

Анатолий Лебедько напоминает, что кроме мужа Светланы Тихановской, службы арестовали и ее соратников из избирательного штаба, и эта ситуация также была элементом шантажа.

Аналогичного мнения придерживается и заместитель директора телевизионной компании Белсат Алексей Дзиковицкий. "Каждый нормальный человек, который смотрел эту запись г-жи Тихановской, сразу видит, что это было сделано под принуждением. Единственное, чего не хватает, - это, как в террористических видео, то, как террорист в маске приставляет пистолет к голове такого заложника", - сказал он в интервью TVN24.

Ранее мы сообщали, что Тихановская рассказала, почему покинула свою страну.


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