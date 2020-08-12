Один из лидеров оппозиции в Беларуси: сотрудники нашего КГБ способны буквально на все

Один из лидеров оппозиции в Беларуси Анатолий Лебедько рассказал, что основным элементом шантажа белорусских спецслужб против бывшего кандидата на президентских выборах Светланы Тихановской был ее муж, который находился под стражей.
Во вторник, 11 августа, белорусские власти вынудили Тихановскую покинуть страну. Соперник Александра Лукашенко нашел убежище в Литве.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на RMF FM.
"В нашем КГБ есть специалисты мирового уровня по шантажу. Они способны буквально на все. В том числе и в отношении семьи", - говорит Анатолий Лебеденко. По словам активиста белорусской оппозиции, Тихановская была допрошена сотрудники КГБ.
Анатолий Лебедько напоминает, что кроме мужа Светланы Тихановской, службы арестовали и ее соратников из избирательного штаба, и эта ситуация также была элементом шантажа.
Аналогичного мнения придерживается и заместитель директора телевизионной компании Белсат Алексей Дзиковицкий. "Каждый нормальный человек, который смотрел эту запись г-жи Тихановской, сразу видит, что это было сделано под принуждением. Единственное, чего не хватает, - это, как в террористических видео, то, как террорист в маске приставляет пистолет к голове такого заложника", - сказал он в интервью TVN24.
Ранее мы сообщали, что Тихановская рассказала, почему покинула свою страну.
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